Картинки дня: 4 мая 2023 года, четверг

Сербия шокирована расстрелом в школе Белграда, в результате которого погибли 9 человек.
В Голливуде началась забастовка членов Гильдии сценаристов.
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Жительница Судана с ребенком ждут возможности покинуть объятую гражданской войной столицу.
Аэросъемка густонаселенного района Каира, Египет.
Израильские ученые демонстрируют напечатанный на 3d-принтере кусок рыбного филе.
Папа римский Франциск и посетительница его традиционной открытой аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане.