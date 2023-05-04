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4 мая 2023 5:54

Картинки дня: 4 мая 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Сербия шокирована расстрелом в школе Белграда, в результате которого погибли 9 человек.

Сербия шокирована расстрелом в школе Белграда, в результате которого погибли 9 человек.

В Голливуде началась забастовка членов Гильдии сценаристов.

В Голливуде началась забастовка членов Гильдии сценаристов.

Агитация Минобороны РФ на улице Москвы.

Агитация Минобороны РФ на улице Москвы.

Жительница Судана с ребенком ждут возможности покинуть объятую гражданской войной столицу.

Жительница Судана с ребенком ждут возможности покинуть объятую гражданской войной столицу.

Аэросъемка густонаселенного района Каира, Египет.

Аэросъемка густонаселенного района Каира, Египет.

Израильские ученые демонстрируют напечатанный на 3d-принтере кусок рыбного филе.

Израильские ученые демонстрируют напечатанный на 3d-принтере кусок рыбного филе.

Папа римский Франциск и посетительница его традиционной открытой аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане.

Папа римский Франциск и посетительница его традиционной открытой аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане.