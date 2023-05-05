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5 мая 2023 6:05

Картинки дня: 5 мая 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Служащий береговой охраны Туниса общается с нелегальными мигрантами, которые пытаются отплыть в сторону берегов Италии.

Служащий береговой охраны Туниса общается с нелегальными мигрантами, которые пытаются отплыть в сторону берегов Италии.

Сербия оплакивает жертв расстрела в белградской школе, где погибли девять человек.

Сербия оплакивает жертв расстрела в белградской школе, где погибли девять человек.

На Тайване прошли ежегодные учения гражданской обороны острова.

На Тайване прошли ежегодные учения гражданской обороны острова.

Экс-президент США Дональд Трамп посетил Ирландию и сыграл в гольф.

Экс-президент США Дональд Трамп посетил Ирландию и сыграл в гольф.

Поезд на фоне закатного солнца под Алма-Атой, Казахстан.

Поезд на фоне закатного солнца под Алма-Атой, Казахстан.

Бездомный у кучи мусора на одной из улиц Манхэттена.

Бездомный у кучи мусора на одной из улиц Манхэттена.

Участник митинга оппозиции пускает дым в сторону полицейских в Будапеште, Венгрия.

Участник митинга оппозиции пускает дым в сторону полицейских в Будапеште, Венгрия.

Гильдия сценаристов объявила забастовку после неудачных переговоров с голливудскими студиями.

Гильдия сценаристов объявила забастовку после неудачных переговоров с голливудскими студиями.