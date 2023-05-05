Картинки дня: 5 мая 2023 года, пятница

Служащий береговой охраны Туниса общается с нелегальными мигрантами, которые пытаются отплыть в сторону берегов Италии.
Сербия оплакивает жертв расстрела в белградской школе, где погибли девять человек.
На Тайване прошли ежегодные учения гражданской обороны острова.
Экс-президент США Дональд Трамп посетил Ирландию и сыграл в гольф.
Поезд на фоне закатного солнца под Алма-Атой, Казахстан.
Бездомный у кучи мусора на одной из улиц Манхэттена.
Участник митинга оппозиции пускает дым в сторону полицейских в Будапеште, Венгрия.
Гильдия сценаристов объявила забастовку после неудачных переговоров с голливудскими студиями.