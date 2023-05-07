Картинки дня: 7 мая 2023 года, воскресенье

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"Реал Мадрид" выиграл Кубок Испании по футболу
Автомобиль, принадлежащий Захару Прилепину, был уничтожен в результате взрыва в поселке Пионерский, который расположен в 50 километрах от города Бор Нижегородской области
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