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7 мая 2023 9:30

Картинки дня: 7 мая 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Карл III стал новым королем Великобритании. Коронация прошла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне

Карл III стал новым королем Великобритании. Коронация прошла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне

"Реал Мадрид" выиграл Кубок Испании по футболу

"Реал Мадрид" выиграл Кубок Испании по футболу

Автомобиль, принадлежащий Захару Прилепину, был уничтожен в результате взрыва в поселке Пионерский, который расположен в 50 километрах от города Бор Нижегородской области

Автомобиль, принадлежащий Захару Прилепину, был уничтожен в результате взрыва в поселке Пионерский, который расположен в 50 километрах от города Бор Нижегородской области

Полная Луна над Нью-Йорком

Полная Луна над Нью-Йорком

Сауль Альварес во второй раз защитил звание абсолютного чемпиона мира

Сауль Альварес во второй раз защитил звание абсолютного чемпиона мира

В Канаде бушуют лесные пожары

В Канаде бушуют лесные пожары

Акция против визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Сеуле

Акция против визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Сеуле

Белоруска Соболенко обыграла первую ракетку мира и выиграла теннисный турнир Mutua Madrid Open

Белоруска Соболенко обыграла первую ракетку мира и выиграла теннисный турнир Mutua Madrid Open