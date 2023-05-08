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8 мая 2023 12:44

Картинки дня: 8 мая 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Люди играют в футбол на пляже Блэкпула, Великобритания

Люди играют в футбол на пляже Блэкпула, Великобритания

Репетиция военного парада в Москве

Репетиция военного парада в Москве

Принц Уильям общается с поклонниками королевской семьи в Виндзоре

Принц Уильям общается с поклонниками королевской семьи в Виндзоре

Зритель на 149-м заезде «Кентукки Дерби», которым открывается престижная серия чистокровных гонок в США

Зритель на 149-м заезде «Кентукки Дерби», которым открывается престижная серия чистокровных гонок в США

Чемпионат Бразилии по футболу. Полузащитник Фернандиньо из «Атлетико Паранаэнсе» получил мячом по лицу в матче против «Фламенго»

Чемпионат Бразилии по футболу. Полузащитник Фернандиньо из «Атлетико Паранаэнсе» получил мячом по лицу в матче против «Фламенго»

Американский режиссер и актер Юджин Ли Ян на втором ежегодном Золотом гала-концерте в Музыкальном центре Лос-Анджелеса

Американский режиссер и актер Юджин Ли Ян на втором ежегодном Золотом гала-концерте в Музыкальном центре Лос-Анджелеса

Такер, собака бейсбольного клуба «Сиэтл Маринерс», играется после матча с «Хьюстон Астрос»

Такер, собака бейсбольного клуба «Сиэтл Маринерс», играется после матча с «Хьюстон Астрос»

Большой обед в Риджентс-парке в Лондоне в честь коронации британского короля Карла III

Большой обед в Риджентс-парке в Лондоне в честь коронации британского короля Карла III

Граница между Мексикой и США. Акция «Объятия, а не стены» по воссоединению родственников, разлученных депортацией и иммиграцией

Граница между Мексикой и США. Акция «Объятия, а не стены» по воссоединению родственников, разлученных депортацией и иммиграцией