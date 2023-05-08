Картинки дня: 8 мая 2023 года, понедельник

Люди играют в футбол на пляже Блэкпула, Великобритания
Репетиция военного парада в Москве
Принц Уильям общается с поклонниками королевской семьи в Виндзоре
Зритель на 149-м заезде «Кентукки Дерби», которым открывается престижная серия чистокровных гонок в США
Чемпионат Бразилии по футболу. Полузащитник Фернандиньо из «Атлетико Паранаэнсе» получил мячом по лицу в матче против «Фламенго»
Американский режиссер и актер Юджин Ли Ян на втором ежегодном Золотом гала-концерте в Музыкальном центре Лос-Анджелеса
Такер, собака бейсбольного клуба «Сиэтл Маринерс», играется после матча с «Хьюстон Астрос»
Большой обед в Риджентс-парке в Лондоне в честь коронации британского короля Карла III
Граница между Мексикой и США. Акция «Объятия, а не стены» по воссоединению родственников, разлученных депортацией и иммиграцией