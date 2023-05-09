Картинки дня: 9 мая 2023 года, вторник

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Майами "Формулы-1"
147-я выставка собак Вестминстерского клуба открылась в Нью-Йорке
Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа
Предвыборный митинг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле
В Японии с 8 мая отменили все ограничения при въезде в страну, введенные в связи с COVID-19
В Москве прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата партией КПРФ
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