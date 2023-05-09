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9 мая 2023 6:13

Картинки дня: 9 мая 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Майами "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Майами "Формулы-1"

147-я выставка собак Вестминстерского клуба открылась в Нью-Йорке

147-я выставка собак Вестминстерского клуба открылась в Нью-Йорке

Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа

Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа

Предвыборный митинг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле

Предвыборный митинг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле

В Японии с 8 мая отменили все ограничения при въезде в страну, введенные в связи с COVID-19

В Японии с 8 мая отменили все ограничения при въезде в страну, введенные в связи с COVID-19

В Москве прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата партией КПРФ

В Москве прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата партией КПРФ

В Южное полушарие пришла зима. Снимок сделан в Австралии

В Южное полушарие пришла зима. Снимок сделан в Австралии

Последствия пожаров в Курганской области

Последствия пожаров в Курганской области