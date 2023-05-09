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9 мая 2023 16:55

Москва отмечает 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной

Виктор ДРАЧЕВ
Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ