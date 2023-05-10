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10 мая 2023 7:22

Картинки дня: 10 мая 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Лионель Месси получил премию Laureus как лучший спортсмен года

Лионель Месси получил премию Laureus как лучший спортсмен года

Первый полуфинал международного конкурса песни "Евровидение-2023" прошел в Ливерпуле

Первый полуфинал международного конкурса песни "Евровидение-2023" прошел в Ливерпуле

Над Москвой прогремел салют Победы в честь 78-й годовщины окончания Великой Отечественной войны

Над Москвой прогремел салют Победы в честь 78-й годовщины окончания Великой Отечественной войны

Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

Принцесса Уэльская Кэтрин на вечеринке в саду Букингемского дворца в честь коронации Карла III

Принцесса Уэльская Кэтрин на вечеринке в саду Букингемского дворца в честь коронации Карла III

Жители приграничного эстонского города Нарва вышли на набережные, чтобы послушать концерт ко Дню Победы из Ивангорода в Ленинградской области

Жители приграничного эстонского города Нарва вышли на набережные, чтобы послушать концерт ко Дню Победы из Ивангорода в Ленинградской области

В Испании прошли протесты фермеров. Они проехались на тракторах по трассам на северо-востоке страны. Так демонстранты просят у правительства помощи в борьбе с последствиями засухи

В Испании прошли протесты фермеров. Они проехались на тракторах по трассам на северо-востоке страны. Так демонстранты просят у правительства помощи в борьбе с последствиями засухи

Сторонники экс-премьера Пакистана Имрана Хана начали протесты в связи с его арестом

Сторонники экс-премьера Пакистана Имрана Хана начали протесты в связи с его арестом

На Красной площади прошел военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

На Красной площади прошел военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне