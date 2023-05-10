Картинки дня: 10 мая 2023 года, среда

Лионель Месси получил премию Laureus как лучший спортсмен года
Первый полуфинал международного конкурса песни "Евровидение-2023" прошел в Ливерпуле
Над Москвой прогремел салют Победы в честь 78-й годовщины окончания Великой Отечественной войны
Израиль нанес авиаудары по сектору Газа
Принцесса Уэльская Кэтрин на вечеринке в саду Букингемского дворца в честь коронации Карла III
Жители приграничного эстонского города Нарва вышли на набережные, чтобы послушать концерт ко Дню Победы из Ивангорода в Ленинградской области
В Испании прошли протесты фермеров. Они проехались на тракторах по трассам на северо-востоке страны. Так демонстранты просят у правительства помощи в борьбе с последствиями засухи
Сторонники экс-премьера Пакистана Имрана Хана начали протесты в связи с его арестом
На Красной площади прошел военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне