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11 мая 2023 7:28

Картинки дня: 11 мая 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Малый вандейский бассет-гриффон по кличке Бадди Холли стал победителем 147-й выставки собак Вестминстерского клуба в Нью-Йорке

Малый вандейский бассет-гриффон по кличке Бадди Холли стал победителем 147-й выставки собак Вестминстерского клуба в Нью-Йорке

Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане

Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане

В Пакистане продолжаются протесты после ареста экс-премьера страны Имрана Хана

В Пакистане продолжаются протесты после ареста экс-премьера страны Имрана Хана

Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Риме

Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Риме

Из-за масштабных природных пожаров в Канаде горят миллионы гектаров леса

Из-за масштабных природных пожаров в Канаде горят миллионы гектаров леса

Актриса Дженнифер Лопес на премьере фильма "Мать" в Лос-Анджелесе

Актриса Дженнифер Лопес на премьере фильма "Мать" в Лос-Анджелесе

Палестинские группировки выпустили несколько сотен ракет из сектора Газа по территории Израиля

Палестинские группировки выпустили несколько сотен ракет из сектора Газа по территории Израиля

Испания страдает из-за последствий засухи

Испания страдает из-за последствий засухи

Президент Тайваня Цай Инвэнь посетила тренировочный лагерь военных резервистов в Таоюане

Президент Тайваня Цай Инвэнь посетила тренировочный лагерь военных резервистов в Таоюане