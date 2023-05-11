Картинки дня: 11 мая 2023 года, четверг

Малый вандейский бассет-гриффон по кличке Бадди Холли стал победителем 147-й выставки собак Вестминстерского клуба в Нью-Йорке
Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане
В Пакистане продолжаются протесты после ареста экс-премьера страны Имрана Хана
Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Риме
Из-за масштабных природных пожаров в Канаде горят миллионы гектаров леса
Актриса Дженнифер Лопес на премьере фильма "Мать" в Лос-Анджелесе
Палестинские группировки выпустили несколько сотен ракет из сектора Газа по территории Израиля
Испания страдает из-за последствий засухи
Президент Тайваня Цай Инвэнь посетила тренировочный лагерь военных резервистов в Таоюане