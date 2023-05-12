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12 мая 2023 10:36

Картинки дня: 12 мая 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
В Ницце прошел забег на каблуках

В Ницце прошел забег на каблуках

В Техасе прошла 58-я церемония вручения премии Academy of Country Music Awards

В Техасе прошла 58-я церемония вручения премии Academy of Country Music Awards

Второй полуфинал международного конкурса песни "Евровидение-2023" состоялся в Ливерпуле

Второй полуфинал международного конкурса песни "Евровидение-2023" состоялся в Ливерпуле

Армия Израиля продолжила наносить удары по сектору Газа

Армия Израиля продолжила наносить удары по сектору Газа

Песчаная буря в республике Чад

Песчаная буря в республике Чад

Анастасия Потапова вышла в третий круг теннисного турнира в Риме

Анастасия Потапова вышла в третий круг теннисного турнира в Риме

Швейцарскую деревню эвакуируют из-за угрозы схода 2 миллионов кубометров горной породы

Швейцарскую деревню эвакуируют из-за угрозы схода 2 миллионов кубометров горной породы

Испанское правительство объявило о выделении 2,4 миллиардов долларов на борьбу с засухой

Испанское правительство объявило о выделении 2,4 миллиардов долларов на борьбу с засухой