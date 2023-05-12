Картинки дня: 12 мая 2023 года, пятница

В Ницце прошел забег на каблуках
В Техасе прошла 58-я церемония вручения премии Academy of Country Music Awards
Второй полуфинал международного конкурса песни "Евровидение-2023" состоялся в Ливерпуле
Армия Израиля продолжила наносить удары по сектору Газа
Песчаная буря в республике Чад
Анастасия Потапова вышла в третий круг теннисного турнира в Риме
Швейцарскую деревню эвакуируют из-за угрозы схода 2 миллионов кубометров горной породы
Испанское правительство объявило о выделении 2,4 миллиардов долларов на борьбу с засухой