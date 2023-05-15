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13 мая 2023 14:07

Картинки дня: 13 мая 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Биолог спасает из рыболовной сети морских обитателей возле пляжа Ипанема в Рио-де-Жанейро, Бразилия

Биолог спасает из рыболовной сети морских обитателей возле пляжа Ипанема в Рио-де-Жанейро, Бразилия

В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

В Техасе прошла 58-я церемония вручения премии Academy of Country Music Awards

В Техасе прошла 58-я церемония вручения премии Academy of Country Music Awards

Актер Джон Сина на премьере фильма «Форсаж 10» в Риме

Актер Джон Сина на премьере фильма «Форсаж 10» в Риме

Статуя рыбака в порту Бердянска, Запорожская область

Статуя рыбака в порту Бердянска, Запорожская область

Дом с потрескавшимися стенами в одной из деревень на юго-востоке Непала

Дом с потрескавшимися стенами в одной из деревень на юго-востоке Непала

Папа Римский благословил беременную женщину на конференции, посвященной нарастающему демографическому кризису

Папа Римский благословил беременную женщину на конференции, посвященной нарастающему демографическому кризису

Сторонники кандидата в премьер-министры от Pheu Thai Пэтонгтарна Чинавата на митинге Бангкоке, Таиланд

Сторонники кандидата в премьер-министры от Pheu Thai Пэтонгтарна Чинавата на митинге Бангкоке, Таиланд

Солдаты Нацгвардии размещают дополнительную колючую проволоку на берегу реки Рио-Браво, через которую мигранты незаконно пересекают границу США и Мексики

Солдаты Нацгвардии размещают дополнительную колючую проволоку на берегу реки Рио-Браво, через которую мигранты незаконно пересекают границу США и Мексики