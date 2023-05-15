Картинки дня: 13 мая 2023 года, суббота

Биолог спасает из рыболовной сети морских обитателей возле пляжа Ипанема в Рио-де-Жанейро, Бразилия
В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль
В Техасе прошла 58-я церемония вручения премии Academy of Country Music Awards
Актер Джон Сина на премьере фильма «Форсаж 10» в Риме
Статуя рыбака в порту Бердянска, Запорожская область
Дом с потрескавшимися стенами в одной из деревень на юго-востоке Непала
Папа Римский благословил беременную женщину на конференции, посвященной нарастающему демографическому кризису
Сторонники кандидата в премьер-министры от Pheu Thai Пэтонгтарна Чинавата на митинге Бангкоке, Таиланд
Солдаты Нацгвардии размещают дополнительную колючую проволоку на берегу реки Рио-Браво, через которую мигранты незаконно пересекают границу США и Мексики