14 мая 2023 14:45

Футбольный матч между врачами и пациентами Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. Н. А. Бакулева

В научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. Н. А. Бакулева прошел необычный футбольный матч. С врачами играли их недавние пациенты. Мальчишки-школьники все прошли через операционный стол. Им всем была сделана операция на сердце, Прошло несколько лет и вот врачи встретились вновь со своими бывшими пациентами, но уже на футбольном поле. Главным судьей матча был известный в прошлом футболист Сергей Хусаинов. Встреча закончилась со счетом 4-0 в пользу бывших пациентов.