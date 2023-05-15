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14 мая 2023 18:42

Картинки дня: 14 мая 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Red Bull 400 в Алматы - мировая серия экстремальных гонок, где нужно пробежать 400 м в гору под уклоном 35 градусов

Red Bull 400 в Алматы - мировая серия экстремальных гонок, где нужно пробежать 400 м в гору под уклоном 35 градусов

Финальный поединок по настольному теннису на Играх Юго-Восточной Азии

Финальный поединок по настольному теннису на Играх Юго-Восточной Азии

Певица Лорин из Швеции - победительница «Евровидения-2023»

Певица Лорин из Швеции - победительница «Евровидения-2023»

Открытый чемпионат Италии. Колумбийка Камила Осорио празднует победу в матче 1/8 финала над француженкой Каролин Гарсия

Открытый чемпионат Италии. Колумбийка Камила Осорио празднует победу в матче 1/8 финала над француженкой Каролин Гарсия

Цветущий Ричмонд-парк в Лондоне

Цветущий Ричмонд-парк в Лондоне

MotoGP. Авария во время Гран-при Франции

MotoGP. Авария во время Гран-при Франции

Река Рио-Гранде в штате Нью-Мексико

Река Рио-Гранде в штате Нью-Мексико

Мальчик из семьи мигрантов, пытающихся пересечь границу США и Мексики в Сьюдад-Хуаресе

Мальчик из семьи мигрантов, пытающихся пересечь границу США и Мексики в Сьюдад-Хуаресе

Члены избирательных комиссий в Анкаре подсчитывают голоса во время президентских и парламентских выборов

Члены избирательных комиссий в Анкаре подсчитывают голоса во время президентских и парламентских выборов