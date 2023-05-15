Картинки дня: 15 мая 2023 года, понедельник

Болельщики футбольного клуба "Барселона" отпраздновали чемпионство "сине-гранатовых".
Президент Турции Реджеп Эрдоган приветствует своих сторонников после завершения подсчета первого тура выборов.
На участке голосования парламентских выборов в Таиланде.
Президент Украины Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон перед началом переговоров в Париже.
Кейт Уинслет с наградой британской киноакадемии "БАФТА".
Актриса Катрин Денёв на афише 76-го Каннского кинофестиваля.
Десятки тысяч человек были эвакуированы в Бангладеш из-за морского тайфуна "Мокка".
Момент боксерского поединка на Международных южноазиатских играх в Камбодже.