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15 мая 2023 6:00

Картинки дня: 15 мая 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Болельщики футбольного клуба "Барселона" отпраздновали чемпионство "сине-гранатовых".

Болельщики футбольного клуба "Барселона" отпраздновали чемпионство "сине-гранатовых".

Президент Турции Реджеп Эрдоган приветствует своих сторонников после завершения подсчета первого тура выборов.

Президент Турции Реджеп Эрдоган приветствует своих сторонников после завершения подсчета первого тура выборов.

На участке голосования парламентских выборов в Таиланде.

На участке голосования парламентских выборов в Таиланде.

Президент Украины Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон перед началом переговоров в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон перед началом переговоров в Париже.

Кейт Уинслет с наградой британской киноакадемии "БАФТА".

Кейт Уинслет с наградой британской киноакадемии "БАФТА".

Актриса Катрин Денёв на афише 76-го Каннского кинофестиваля.

Актриса Катрин Денёв на афише 76-го Каннского кинофестиваля.

Десятки тысяч человек были эвакуированы в Бангладеш из-за морского тайфуна "Мокка".

Десятки тысяч человек были эвакуированы в Бангладеш из-за морского тайфуна "Мокка".

Момент боксерского поединка на Международных южноазиатских играх в Камбодже.

Момент боксерского поединка на Международных южноазиатских играх в Камбодже.