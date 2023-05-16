Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
16 мая 2023 6:34

Картинки дня: 16 мая 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Мальчик играет с пулеметной лентой в Хартуме, Судан.

Мальчик играет с пулеметной лентой в Хартуме, Судан.

Экс-премьер Пакистана Имрана Хана в обстановке секретности доставили в здание суда.

Экс-премьер Пакистана Имрана Хана в обстановке секретности доставили в здание суда.

В Барселоне прошел парад победителей в честь чемпионства футбольного клуба "Барселона".

В Барселоне прошел парад победителей в честь чемпионства футбольного клуба "Барселона".

Воздушный шар готовится подняться в небо Санкт-Петербурга на Дворцовой площади.

Воздушный шар готовится подняться в небо Санкт-Петербурга на Дворцовой площади.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в Париже встречу с группой крупных инвесторов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в Париже встречу с группой крупных инвесторов.

Россиянка Дарья Касаткина во время теннисного поединка против Елены Остапенко из Латвии на турнире в Риме.

Россиянка Дарья Касаткина во время теннисного поединка против Елены Остапенко из Латвии на турнире в Риме.

Французские полицейские принимают участие в репетиции цереомонии открытия 67-го Каннского кинофестиваля.

Французские полицейские принимают участие в репетиции цереомонии открытия 67-го Каннского кинофестиваля.

Спецтехника занимается расчисткой джунглей для расширения полей аргентинских фермеров.

Спецтехника занимается расчисткой джунглей для расширения полей аргентинских фермеров.