Картинки дня: 16 мая 2023 года, вторник

Мальчик играет с пулеметной лентой в Хартуме, Судан.
Экс-премьер Пакистана Имрана Хана в обстановке секретности доставили в здание суда.
В Барселоне прошел парад победителей в честь чемпионства футбольного клуба "Барселона".
Воздушный шар готовится подняться в небо Санкт-Петербурга на Дворцовой площади.
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в Париже встречу с группой крупных инвесторов.
Россиянка Дарья Касаткина во время теннисного поединка против Елены Остапенко из Латвии на турнире в Риме.
Французские полицейские принимают участие в репетиции цереомонии открытия 67-го Каннского кинофестиваля.
Спецтехника занимается расчисткой джунглей для расширения полей аргентинских фермеров.