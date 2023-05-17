Картинки дня: 17 мая 2023 года, среда

Миланский "Интер" стал первым финалистом Лиги чемпионов УЕФА.
Последствия разрушительного морского тайфуна "Мокка" в Мьянме.
Смог от лесных пожаров над канадским городом Калгари.
Конгрессмен США общается с журналистами после очередных переговоров с администрацией Байдена по вопросу национального долга.
Актриса Ума Турман на красной дорожке церемонии открытия Каннского кинофестиваля.
Исследователь рассматривает пойманную летучую мышь в джунглях Амазонки.
В Ираке готовятся к перезахоронению останки десятков жертв террористов ИГИЛ (организация запрещена в РФ) на севере страны.
Тушение пожара в трущобах Кейптауна, ЮАР.
Президент ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер встретился с вождем коренных народов бассейна Амазонки Раони Метуктире.