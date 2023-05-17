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17 мая 2023 6:47

Картинки дня: 17 мая 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Миланский "Интер" стал первым финалистом Лиги чемпионов УЕФА.

Миланский "Интер" стал первым финалистом Лиги чемпионов УЕФА.

Последствия разрушительного морского тайфуна "Мокка" в Мьянме.

Последствия разрушительного морского тайфуна "Мокка" в Мьянме.

Смог от лесных пожаров над канадским городом Калгари.

Смог от лесных пожаров над канадским городом Калгари.

Конгрессмен США общается с журналистами после очередных переговоров с администрацией Байдена по вопросу национального долга.

Конгрессмен США общается с журналистами после очередных переговоров с администрацией Байдена по вопросу национального долга.

Актриса Ума Турман на красной дорожке церемонии открытия Каннского кинофестиваля.

Актриса Ума Турман на красной дорожке церемонии открытия Каннского кинофестиваля.

Исследователь рассматривает пойманную летучую мышь в джунглях Амазонки.

Исследователь рассматривает пойманную летучую мышь в джунглях Амазонки.

В Ираке готовятся к перезахоронению останки десятков жертв террористов ИГИЛ (организация запрещена в РФ) на севере страны.

В Ираке готовятся к перезахоронению останки десятков жертв террористов ИГИЛ (организация запрещена в РФ) на севере страны.

Тушение пожара в трущобах Кейптауна, ЮАР.

Тушение пожара в трущобах Кейптауна, ЮАР.

Президент ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер встретился с вождем коренных народов бассейна Амазонки Раони Метуктире.

Президент ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер встретился с вождем коренных народов бассейна Амазонки Раони Метуктире.