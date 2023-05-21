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21 мая 2023 7:09

Финал соревнования на ретроавтомобилях — ралли «Столица» на площади Промышленности на ВДНХ

Михаил ФРОЛОВ
Михаил ФРОЛОВ
Финал соревнования на ретроавтомобилях — ралли «Столица» на площади Промышленности на ВДНХ

Финал соревнования на ретроавтомобилях — ралли «Столица» на площади Промышленности на ВДНХ