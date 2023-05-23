Картинки дня: 23 мая 2023 года, вторник

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила выставку цветов и ландшафтного дизайна Chelsea Flower Show 2023 в Лондоне
Модель Эшли Грэм на премьере фильма "Клуб Зеро" на 76-м Каннском кинофестивале
Ребенок спасается от жары в индийской столице Дели
В центральном почтовом отделении Манилы произошел пожар
Ливневые дожди на севере Италии достигли полугодовой нормы осадков
Продолжается рабочая поездка зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева во Вьетнам
В Вашингтоне фургон взрезался в защитные ограждения недалеко от Белого дома. Сообщается, что водитель мог сделать это намеренно
Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане
Начался официальный визит премьер-министра Михаила Мишустина в КНР