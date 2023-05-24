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24 мая 2023 10:07

Картинки дня: 24 мая 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Извержение вулкана Попокатепетль в Мексике

Извержение вулкана Попокатепетль в Мексике

Власти Италии одобрили пакет помощи на сумму более 2 млрд евро для пострадавшей от наводнения области Эмилия-Романья

Власти Италии одобрили пакет помощи на сумму более 2 млрд евро для пострадавшей от наводнения области Эмилия-Романья

Ежегодная выставка цветочных композиций Chelsea in Bloom в лондонском районе Челси

Ежегодная выставка цветочных композиций Chelsea in Bloom в лондонском районе Челси

Президент России Владимир Путин и государственный советник Республики Татарстан, Минтимер Шаймиев после церемонии вручения государственных наград в Большом Кремлевском дворце

Президент России Владимир Путин и государственный советник Республики Татарстан, Минтимер Шаймиев после церемонии вручения государственных наград в Большом Кремлевском дворце

Американский авианосец "Джеральд Р. Форд" прибыл в Норвегию

Американский авианосец "Джеральд Р. Форд" прибыл в Норвегию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян во время церемонии торжественной встречи на площади Тяньаньмэнь

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян во время церемонии торжественной встречи на площади Тяньаньмэнь

Призывники перед отправкой к местам прохождения военной службы в Санкт-Петербурге

Призывники перед отправкой к местам прохождения военной службы в Санкт-Петербурге

В ходе контртеррористической операции по выявлению и ликвидации всех украинских боевиков, проникших на российские территории, в качестве трофеев захвачено больше 10 единиц военной техники НАТО

В ходе контртеррористической операции по выявлению и ликвидации всех украинских боевиков, проникших на российские территории, в качестве трофеев захвачено больше 10 единиц военной техники НАТО

Акция протеста против утвержденного правительством госбюджета в Иерусалиме

Акция протеста против утвержденного правительством госбюджета в Иерусалиме