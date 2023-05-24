Картинки дня: 24 мая 2023 года, среда

Извержение вулкана Попокатепетль в Мексике
Власти Италии одобрили пакет помощи на сумму более 2 млрд евро для пострадавшей от наводнения области Эмилия-Романья
Ежегодная выставка цветочных композиций Chelsea in Bloom в лондонском районе Челси
Президент России Владимир Путин и государственный советник Республики Татарстан, Минтимер Шаймиев после церемонии вручения государственных наград в Большом Кремлевском дворце
Американский авианосец "Джеральд Р. Форд" прибыл в Норвегию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян во время церемонии торжественной встречи на площади Тяньаньмэнь
Призывники перед отправкой к местам прохождения военной службы в Санкт-Петербурге
В ходе контртеррористической операции по выявлению и ликвидации всех украинских боевиков, проникших на российские территории, в качестве трофеев захвачено больше 10 единиц военной техники НАТО
Акция протеста против утвержденного правительством госбюджета в Иерусалиме