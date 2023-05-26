Картинки дня: 26 мая 2023 года, среда

Экс-президент США Дональд Трамп посетил свой гольф-клуб в штате Вирджиния
Актриса Жюльет Бинош на фотосессии съемочной группы фильма "Рагу Додена Буффана" на 76-м Каннском кинофестивале
В Москве прошел Евразийский экономический форум
Автомобиль врезался в ворота резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
Принцесса Уэльская Кэтрин посетила Музей подкидышей в Лондоне
Для луганских кадетов прозвучал последний звонок
В Сьерра-Леоне во время урагана упало 73-метровое хлопковое дерево, которое было историческим символом страны
Совместные военные учения Южной Кореи и США с боевыми стрельбами продолжаются в Пхочхоне
Тайфун "Мавар" обрушился на тихоокеанский остров Гуам