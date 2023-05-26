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26 мая 2023 9:42

Картинки дня: 26 мая 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Экс-президент США Дональд Трамп посетил свой гольф-клуб в штате Вирджиния

Экс-президент США Дональд Трамп посетил свой гольф-клуб в штате Вирджиния

Актриса Жюльет Бинош на фотосессии съемочной группы фильма "Рагу Додена Буффана" на 76-м Каннском кинофестивале

Актриса Жюльет Бинош на фотосессии съемочной группы фильма "Рагу Додена Буффана" на 76-м Каннском кинофестивале

В Москве прошел Евразийский экономический форум

В Москве прошел Евразийский экономический форум

Автомобиль врезался в ворота резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне

Автомобиль врезался в ворота резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила Музей подкидышей в Лондоне

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила Музей подкидышей в Лондоне

Для луганских кадетов прозвучал последний звонок

Для луганских кадетов прозвучал последний звонок

В Сьерра-Леоне во время урагана упало 73-метровое хлопковое дерево, которое было историческим символом страны

В Сьерра-Леоне во время урагана упало 73-метровое хлопковое дерево, которое было историческим символом страны

Совместные военные учения Южной Кореи и США с боевыми стрельбами продолжаются в Пхочхоне

Совместные военные учения Южной Кореи и США с боевыми стрельбами продолжаются в Пхочхоне

Тайфун "Мавар" обрушился на тихоокеанский остров Гуам

Тайфун "Мавар" обрушился на тихоокеанский остров Гуам