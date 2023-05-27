Картинки дня: 27 мая 2023 года, суббота

Король Карл III возле замка Эннискиллен во время рабочего визита в Северную Ирландию
Митинг в поддержку президента Сербии Александра Вучича в Белграде
Открытие циркового фестиваля в Милане. Канатоходец на высоте 140 м
Выпускники Военно-морской академии США в Аннаполисе
Извержение вулкана Попокатепетль в Хализинтле, Мексика
Производство чугуна на Енакиевском металлургическом комбинате
Тренировочный заезд во время Гран-при Монако
Итальянец Филиппо Зана стал победителем 18-го этапа веломногодневки «Джиро д'Италия»
78-летний японский актер Мин Танака на 76-м Международном кинофестивале в Каннах