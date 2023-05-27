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27 мая 2023 16:56

Картинки дня: 27 мая 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Король Карл III возле замка Эннискиллен во время рабочего визита в Северную Ирландию

Король Карл III возле замка Эннискиллен во время рабочего визита в Северную Ирландию

Митинг в поддержку президента Сербии Александра Вучича в Белграде

Митинг в поддержку президента Сербии Александра Вучича в Белграде

Открытие циркового фестиваля в Милане. Канатоходец на высоте 140 м

Открытие циркового фестиваля в Милане. Канатоходец на высоте 140 м

Выпускники Военно-морской академии США в Аннаполисе

Выпускники Военно-морской академии США в Аннаполисе

Извержение вулкана Попокатепетль в Хализинтле, Мексика

Извержение вулкана Попокатепетль в Хализинтле, Мексика

Производство чугуна на Енакиевском металлургическом комбинате

Производство чугуна на Енакиевском металлургическом комбинате

Тренировочный заезд во время Гран-при Монако

Тренировочный заезд во время Гран-при Монако

Итальянец Филиппо Зана стал победителем 18-го этапа веломногодневки «Джиро д'Италия»

Итальянец Филиппо Зана стал победителем 18-го этапа веломногодневки «Джиро д'Италия»

78-летний японский актер Мин Танака на 76-м Международном кинофестивале в Каннах

78-летний японский актер Мин Танака на 76-м Международном кинофестивале в Каннах