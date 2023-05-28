Картинки дня: 28 мая 2023 года, воскресенье

Автомобиль пилота команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона убирают краном с трассы после аварии во время Гран-при Монако
Почетный караул в Пекине
Рабочие обновляют разметку на теннисных кортах в Ньюкасле-андер-Лайме, Великобритания
Игроки мюнхенской «Баварии» празднуют победу в немецкой Бундеслиге
Королева Камилла на Рыночной Театральной площади в Арме во время двухдневного рабочего визита короля Карла III в Северную Ирландию
Парк крокодилов в Дубае
Cпроектированный архитектором Антонио Гауди в 1900-1914 годах парк Гуэля в Барселоне
Автомобильная выставка Concours on Savile Row в Лондоне
Экоактивисты сорвали финал чемпионата Англии по регби