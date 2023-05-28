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28 мая 2023 6:00

Картинки дня: 28 мая 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Автомобиль пилота команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона убирают краном с трассы после аварии во время Гран-при Монако

Автомобиль пилота команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона убирают краном с трассы после аварии во время Гран-при Монако

Почетный караул в Пекине

Почетный караул в Пекине

Рабочие обновляют разметку на теннисных кортах в Ньюкасле-андер-Лайме, Великобритания

Рабочие обновляют разметку на теннисных кортах в Ньюкасле-андер-Лайме, Великобритания

Игроки мюнхенской «Баварии» празднуют победу в немецкой Бундеслиге

Игроки мюнхенской «Баварии» празднуют победу в немецкой Бундеслиге

Королева Камилла на Рыночной Театральной площади в Арме во время двухдневного рабочего визита короля Карла III в Северную Ирландию

Королева Камилла на Рыночной Театральной площади в Арме во время двухдневного рабочего визита короля Карла III в Северную Ирландию

Парк крокодилов в Дубае

Парк крокодилов в Дубае

Cпроектированный архитектором Антонио Гауди в 1900-1914 годах парк Гуэля в Барселоне

Cпроектированный архитектором Антонио Гауди в 1900-1914 годах парк Гуэля в Барселоне

Автомобильная выставка Concours on Savile Row в Лондоне

Автомобильная выставка Concours on Savile Row в Лондоне

Экоактивисты сорвали финал чемпионата Англии по регби

Экоактивисты сорвали финал чемпионата Англии по регби