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28 мая 2023 15:49

В Москве в Парке Горького отметили День пограничника

Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Москве в Парке Горького отметили День пограничника

В Москве в Парке Горького отметили День пограничника