Картинки дня: 29 мая 2023 года, понедельник

В Берлине прошел ежегодный карнавал культур
Крупные лесные пожары выжигают юго-восток Канады. Огонь уже перебросился на жилые дома, идет эвакуация населения. Все осложняет сухая и ветреная погода
Андрей Рублев вышел во второй круг теннисного турнира "Ролан Гаррос" в Париже
Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре на выборах президента Турции с результатом более 52% голосов
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Фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» в Царицыно в Москве
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