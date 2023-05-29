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29 мая 2023 8:55

Картинки дня: 29 мая 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
В Берлине прошел ежегодный карнавал культур

В Берлине прошел ежегодный карнавал культур

Крупные лесные пожары выжигают юго-восток Канады. Огонь уже перебросился на жилые дома, идет эвакуация населения. Все осложняет сухая и ветреная погода

Крупные лесные пожары выжигают юго-восток Канады. Огонь уже перебросился на жилые дома, идет эвакуация населения. Все осложняет сухая и ветреная погода

Андрей Рублев вышел во второй круг теннисного турнира "Ролан Гаррос" в Париже

Андрей Рублев вышел во второй круг теннисного турнира "Ролан Гаррос" в Париже

Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре на выборах президента Турции с результатом более 52% голосов

Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре на выборах президента Турции с результатом более 52% голосов

Сильный ливень обрушился на Мадрид

Сильный ливень обрушился на Мадрид

В России отметили День пограничника

В России отметили День пограничника

Фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» в Царицыно в Москве

Фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» в Царицыно в Москве

Вода в Большом канале в Венеции окрасилась в зеленый цвет

Вода в Большом канале в Венеции окрасилась в зеленый цвет

Каир накрыла песчаная буря

Каир накрыла песчаная буря