Картинки дня: 30 мая 2023 года, вторник

У турок народные гуляния - 570 лет назад Константинополь пал под натиском османов
Фестиваль музыки и света Vivid Sydney 2023 продолжается в Сиднее
Папа Римский Франциск совершил богослужение в праздник Пятидесятницы в Ватикане
C космодрома Цзюцюань стартовал пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-16»
Тысячи протестующих вышли на улицы столицы Сенегала Дакара. Демонстрации были организованы группой под названием «Движение живых сил Сенегала F24»
Не менее 25 военных миротворческой миссии НАТО и 53 гражданских получили ранения в результате столкновений с сербами в городе Звечан
В США отмечают День поминовения
Лесные пожары, бушующие в Канаде, привели к эвакуации не менее 16 тысяч жителей
Министерство обороны сообщило об отражении утренней атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. Об этом говорится на официальном сайте военного ведомства