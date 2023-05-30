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30 мая 2023 9:57

Картинки дня: 30 мая 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
У турок народные гуляния - 570 лет назад Константинополь пал под натиском османов

У турок народные гуляния - 570 лет назад Константинополь пал под натиском османов

Фестиваль музыки и света Vivid Sydney 2023 продолжается в Сиднее

Фестиваль музыки и света Vivid Sydney 2023 продолжается в Сиднее

Папа Римский Франциск совершил богослужение в праздник Пятидесятницы в Ватикане

Папа Римский Франциск совершил богослужение в праздник Пятидесятницы в Ватикане

C космодрома Цзюцюань стартовал пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-16»

C космодрома Цзюцюань стартовал пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-16»

Тысячи протестующих вышли на улицы столицы Сенегала Дакара. Демонстрации были организованы группой под названием «Движение живых сил Сенегала F24»

Тысячи протестующих вышли на улицы столицы Сенегала Дакара. Демонстрации были организованы группой под названием «Движение живых сил Сенегала F24»

Не менее 25 военных миротворческой миссии НАТО и 53 гражданских получили ранения в результате столкновений с сербами в городе Звечан

Не менее 25 военных миротворческой миссии НАТО и 53 гражданских получили ранения в результате столкновений с сербами в городе Звечан

В США отмечают День поминовения

В США отмечают День поминовения

Лесные пожары, бушующие в Канаде, привели к эвакуации не менее 16 тысяч жителей

Лесные пожары, бушующие в Канаде, привели к эвакуации не менее 16 тысяч жителей

Министерство обороны сообщило об отражении утренней атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. Об этом говорится на официальном сайте военного ведомства

Министерство обороны сообщило об отражении утренней атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. Об этом говорится на официальном сайте военного ведомства