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1 июня 2023 5:34

В Москве открылась IV биеннале уличного искусства "АРТМОССФЕРА"

Иван МАКЕЕВ
В Москве открылась IV биеннале уличного искусства "АРТМОССФЕРА"

В Москве открылась IV биеннале уличного искусства "АРТМОССФЕРА"