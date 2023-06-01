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3 июня 2023 8:58

Картинки дня: 3 июня 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Закат в Брюсселе

Закат в Брюсселе

Молния на фоне Останкинской башни в Москве

Молния на фоне Останкинской башни в Москве

В Сенегале при погромах после приговора лидеру оппозиции Усману Сонко погибли по меньшей мере девять человек

В Сенегале при погромах после приговора лидеру оппозиции Усману Сонко погибли по меньшей мере девять человек

Последствия проливных дождей в Японии

Последствия проливных дождей в Японии

Не менее 200 человек погибли и 900 пострадали в результате столкновения трех поездов в Индии

Не менее 200 человек погибли и 900 пострадали в результате столкновения трех поездов в Индии

Вечерний парад в казармах Корпуса морской пехоты в Вашингтоне

Вечерний парад в казармах Корпуса морской пехоты в Вашингтоне

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, что сделка по госдолгу помогла избежать экономического краха США

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, что сделка по госдолгу помогла избежать экономического краха США

Забастовка железнодорожников продолжается в Великобритании

Забастовка железнодорожников продолжается в Великобритании