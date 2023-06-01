Картинки дня: 3 июня 2023 года, суббота

Закат в Брюсселе
Молния на фоне Останкинской башни в Москве
В Сенегале при погромах после приговора лидеру оппозиции Усману Сонко погибли по меньшей мере девять человек
Последствия проливных дождей в Японии
Не менее 200 человек погибли и 900 пострадали в результате столкновения трех поездов в Индии
Вечерний парад в казармах Корпуса морской пехоты в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступил с заявлением, что сделка по госдолгу помогла избежать экономического краха США
Забастовка железнодорожников продолжается в Великобритании