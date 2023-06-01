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4 июня 2023 10:37

Картинки дня: 4 июня 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Продолжается визит первой леди США Джилл Байден в Египет

Продолжается визит первой леди США Джилл Байден в Египет

Икона "Святая Троица" Андрея Рублева доставлена в храм Христа Спасителя и установлена в капсулу в центре собора

Икона "Святая Троица" Андрея Рублева доставлена в храм Христа Спасителя и установлена в капсулу в центре собора

Около 300 человек погибли и 900 пострадали в результате столкновения трех поездов в Индии

Около 300 человек погибли и 900 пострадали в результате столкновения трех поездов в Индии

23 полицейских получили ранения в беспорядках в Лейпциге

23 полицейских получили ранения в беспорядках в Лейпциге

"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции

Последствия проливных дождей в Японии

Последствия проливных дождей в Японии

Мирра Андреева проиграла в третьем круге "Ролан Гаррос" в Париже

Мирра Андреева проиграла в третьем круге "Ролан Гаррос" в Париже