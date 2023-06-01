Картинки дня: 4 июня 2023 года, воскресенье

Продолжается визит первой леди США Джилл Байден в Египет
Икона "Святая Троица" Андрея Рублева доставлена в храм Христа Спасителя и установлена в капсулу в центре собора
Около 300 человек погибли и 900 пострадали в результате столкновения трех поездов в Индии
23 полицейских получили ранения в беспорядках в Лейпциге
"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции
Последствия проливных дождей в Японии
Мирра Андреева проиграла в третьем круге "Ролан Гаррос" в Париже