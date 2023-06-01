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4 июня 2023 11:41

Тожественная литургия в день Святой Троицы в храме Христа Спасителя

Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Тожественная литургия в день Святой Троицы в храме Христа Спасителя

Тожественная литургия в день Святой Троицы в храме Христа Спасителя