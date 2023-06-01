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5 июня 2023 7:50

Картинки дня: 5 июня 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома из-за подступающих лесных пожаров в канадской провинции Квебек

Тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома из-за подступающих лесных пожаров в канадской провинции Квебек

На индийских железнодорожных путях произошла крупнейшая катастрофа за десятилетия - в результате столкновения трех поездов погибли почти 300 человек

На индийских железнодорожных путях произошла крупнейшая катастрофа за десятилетия - в результате столкновения трех поездов погибли почти 300 человек

Буддисты в Индонезии отмечают день рождения Будды Шакьямуни

Буддисты в Индонезии отмечают день рождения Будды Шакьямуни

Полная Луна над бразильским Рио де Жанейро

Полная Луна над бразильским Рио де Жанейро

Земфира, признанная в России иноагентом, посетила теннисный матч турнира «Ролан Гаррос» с участием нашей спортсменки Дарьи Касаткиной

Земфира, признанная в России иноагентом, посетила теннисный матч турнира «Ролан Гаррос» с участием нашей спортсменки Дарьи Касаткиной

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Божественная литургия в храме Христа Спасителя в день Святой Троицы

Божественная литургия в храме Христа Спасителя в день Святой Троицы

Массовая демонстрация польской оппозиции прошла в Варшаве

Массовая демонстрация польской оппозиции прошла в Варшаве

Гайд-парк в Лондоне

Гайд-парк в Лондоне