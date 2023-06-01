Картинки дня: 5 июня 2023 года, понедельник

Тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома из-за подступающих лесных пожаров в канадской провинции Квебек
На индийских железнодорожных путях произошла крупнейшая катастрофа за десятилетия - в результате столкновения трех поездов погибли почти 300 человек
Буддисты в Индонезии отмечают день рождения Будды Шакьямуни
Полная Луна над бразильским Рио де Жанейро
Земфира, признанная в России иноагентом, посетила теннисный матч турнира «Ролан Гаррос» с участием нашей спортсменки Дарьи Касаткиной
Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"
Божественная литургия в храме Христа Спасителя в день Святой Троицы
Массовая демонстрация польской оппозиции прошла в Варшаве
Гайд-парк в Лондоне