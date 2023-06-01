Картинки дня: 9 июня 2023 года, пятница

В Гонконг прибыла пара гигантских надувных уток. С 2013 года они путешествуют по миру, удивляя жителей приморских городов. В июне этого года истекает срок их кругосветки, которое они начали 10 лет назад
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