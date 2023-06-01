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9 июня 2023 9:39

Картинки дня: 9 июня 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
В Гонконг прибыла пара гигантских надувных уток. С 2013 года они путешествуют по миру, удивляя жителей приморских городов. В июне этого года истекает срок их кругосветки, которое они начали 10 лет назад

В Гонконг прибыла пара гигантских надувных уток. С 2013 года они путешествуют по миру, удивляя жителей приморских городов. В июне этого года истекает срок их кругосветки, которое они начали 10 лет назад

Певец Стинг во время выступления на музыкальном фестивале Heartland в Дании

Певец Стинг во время выступления на музыкальном фестивале Heartland в Дании

Наводнение в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС

Наводнение в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС

Дым от пожаров в Канаде накрыл север США

Дым от пожаров в Канаде накрыл север США

Жара в Черногории

Жара в Черногории

Акция на пляже Сан-Конрадо в Рио-де-Жанейро во Всемирный день океанов

Акция на пляже Сан-Конрадо в Рио-де-Жанейро во Всемирный день океанов

Северо-запад Индии страдает от засухи

Северо-запад Индии страдает от засухи

Продолжается активность вулкана Килауэа на острове Гавайи

Продолжается активность вулкана Килауэа на острове Гавайи