Картинки дня: 10 июня 2023 года, суббота

Маковые поля во Франции
Велосипедист в Ричмонд-парке, Лондон
Из-за угрозы засухи фермеры приступили к орошению полей сахарной свеклы в Блекуре, Франция
Мальчик играет на затопленной детской площадке после прорыва плотины в Новой Каховке
Рабочий умывается водой из придорожной трубы в Нью-Дели, Индия
Cозданных голландским художником Флорентином Хофманом уток сдувают, чтобы из Гонконга перевезти в следующий город
Первый культурный фестиваль коренного народа масаи в деревне Секенани, Кения
Рыбный рынок в Хургаде, Египет
Четвертьфинал НБА между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит»