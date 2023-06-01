Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
10 июня 2023 13:18

Картинки дня: 10 июня 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Маковые поля во Франции

Маковые поля во Франции

Велосипедист в Ричмонд-парке, Лондон

Велосипедист в Ричмонд-парке, Лондон

Из-за угрозы засухи фермеры приступили к орошению полей сахарной свеклы в Блекуре, Франция

Из-за угрозы засухи фермеры приступили к орошению полей сахарной свеклы в Блекуре, Франция

Мальчик играет на затопленной детской площадке после прорыва плотины в Новой Каховке

Мальчик играет на затопленной детской площадке после прорыва плотины в Новой Каховке

Рабочий умывается водой из придорожной трубы в Нью-Дели, Индия

Рабочий умывается водой из придорожной трубы в Нью-Дели, Индия

Cозданных голландским художником Флорентином Хофманом уток сдувают, чтобы из Гонконга перевезти в следующий город

Cозданных голландским художником Флорентином Хофманом уток сдувают, чтобы из Гонконга перевезти в следующий город

Первый культурный фестиваль коренного народа масаи в деревне Секенани, Кения

Первый культурный фестиваль коренного народа масаи в деревне Секенани, Кения

Рыбный рынок в Хургаде, Египет

Рыбный рынок в Хургаде, Египет

Четвертьфинал НБА между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит»

Четвертьфинал НБА между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит»