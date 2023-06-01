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10 июня 2023 15:24

В парке искусств «Музеон» прошел международный фестиваль йоги

Иван МАКЕЕВ
В парке искусств «Музеон» прошел международный фестиваль йоги

В парке искусств «Музеон» прошел международный фестиваль йоги