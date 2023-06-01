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11 июня 2023 13:40

Картинки дня: 11 июня 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Монумент «Приостановлено» (1977) израильского художника и скульптора Менаше Кадишмана в Центре искусств Storm King в Нью-Виндзоре, США

Монумент «Приостановлено» (1977) израильского художника и скульптора Менаше Кадишмана в Центре искусств Storm King в Нью-Виндзоре, США

В Великобританию пришла 30-градусная жара

В Великобританию пришла 30-градусная жара

Экс-президент США Дональд Трамп и его помощник Уолт Наут (обвиняются в ненадлежащем хранении секретных документов) на турнире по гольфу LIV Golf Pro-Am в Стерлинге, штат Вирджиния

Экс-президент США Дональд Трамп и его помощник Уолт Наут (обвиняются в ненадлежащем хранении секретных документов) на турнире по гольфу LIV Golf Pro-Am в Стерлинге, штат Вирджиния

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Браут Хааланд со своей девушкой Изабель Йохансен празднует победу над «Интером» в финале Лиги чемпионов

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Браут Хааланд со своей девушкой Изабель Йохансен празднует победу над «Интером» в финале Лиги чемпионов

Люди ждут эвакуацию после прорыва Каховской ГЭС

Люди ждут эвакуацию после прорыва Каховской ГЭС

Ежегодный командный турнир по гольф-крокету в Бамбурге, Великобритания

Ежегодный командный турнир по гольф-крокету в Бамбурге, Великобритания

Новоиспеченный католический священник из Милана празднует свое рукоположение

Новоиспеченный католический священник из Милана празднует свое рукоположение

Ига Швентек из Польши обыграла Каролину Мухову из Чехии и выиграла третий «Ролан Гаррос» в карьере

Ига Швентек из Польши обыграла Каролину Мухову из Чехии и выиграла третий «Ролан Гаррос» в карьере

Антиправительственная демонстрация в Тель-Авиве

Антиправительственная демонстрация в Тель-Авиве