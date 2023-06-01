Картинки дня: 11 июня 2023 года, воскресенье

Монумент «Приостановлено» (1977) израильского художника и скульптора Менаше Кадишмана в Центре искусств Storm King в Нью-Виндзоре, США
В Великобританию пришла 30-градусная жара
Экс-президент США Дональд Трамп и его помощник Уолт Наут (обвиняются в ненадлежащем хранении секретных документов) на турнире по гольфу LIV Golf Pro-Am в Стерлинге, штат Вирджиния
Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Браут Хааланд со своей девушкой Изабель Йохансен празднует победу над «Интером» в финале Лиги чемпионов
Люди ждут эвакуацию после прорыва Каховской ГЭС
Ежегодный командный турнир по гольф-крокету в Бамбурге, Великобритания
Новоиспеченный католический священник из Милана празднует свое рукоположение
Ига Швентек из Польши обыграла Каролину Мухову из Чехии и выиграла третий «Ролан Гаррос» в карьере
Антиправительственная демонстрация в Тель-Авиве