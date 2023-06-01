Картинки дня: 12 июня 2023 года, понедельник

Женщина целует фото Сильвио Берлускони у его дома в Милане. Итальянский политик скончался накануне на 87-м году жизни.
Президент России Владимир Путин посетил госпиталь Минобороны РФ им. Вишневского и пообщался с получившими ранения участниками СВО.
Вертолет над районом лесного пожара в Казахстане.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг во время митинга.
Сербский теннисист Новак Джокович в очередной раз стал победителем Открытого чемпионата Франции.
Дети помогают в ливень толкать тележку с фруктами в Дакке, Бангладеш.
Уличный художник оставляет рисунки ракет на обломках зданий в Секторе Газа, уничтоженных израильскиими ракетами.
Патриотический автопробег в честь Дня России в Севастополе.
Сборная Уругвая стала победителем молодежного чемпионата мира по футболу, обыграв в финале итальянцев.