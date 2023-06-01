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Картинки дня: 12 июня 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Женщина целует фото Сильвио Берлускони у его дома в Милане. Итальянский политик скончался накануне на 87-м году жизни.

Женщина целует фото Сильвио Берлускони у его дома в Милане. Итальянский политик скончался накануне на 87-м году жизни.

Президент России Владимир Путин посетил госпиталь Минобороны РФ им. Вишневского и пообщался с получившими ранения участниками СВО.

Президент России Владимир Путин посетил госпиталь Минобороны РФ им. Вишневского и пообщался с получившими ранения участниками СВО.

Вертолет над районом лесного пожара в Казахстане.

Вертолет над районом лесного пожара в Казахстане.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг во время митинга.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг во время митинга.

Сербский теннисист Новак Джокович в очередной раз стал победителем Открытого чемпионата Франции.

Сербский теннисист Новак Джокович в очередной раз стал победителем Открытого чемпионата Франции.

Дети помогают в ливень толкать тележку с фруктами в Дакке, Бангладеш.

Дети помогают в ливень толкать тележку с фруктами в Дакке, Бангладеш.

Уличный художник оставляет рисунки ракет на обломках зданий в Секторе Газа, уничтоженных израильскиими ракетами.

Уличный художник оставляет рисунки ракет на обломках зданий в Секторе Газа, уничтоженных израильскиими ракетами.

Патриотический автопробег в честь Дня России в Севастополе.

Патриотический автопробег в честь Дня России в Севастополе.

Сборная Уругвая стала победителем молодежного чемпионата мира по футболу, обыграв в финале итальянцев.

Сборная Уругвая стала победителем молодежного чемпионата мира по футболу, обыграв в финале итальянцев.