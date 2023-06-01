Картинки дня: 14 июня 2023 года, вторник

Вооруженный палестинец скрывается от израильских солдат во время рейда.
Президент России Владимир Путин встретился с военкорами и ответил на вопросы о ходе СВО.
Сторонник экс-президента США Дональда Трампа поддерживает своего кумира в день начала судебного процесса.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси общается с журналистами в Киеве.
Власти Индии в ожидании тайфуна "Файлин" эвакуировали около миллиона человек.
Полицейский пытается арестовать участника уличного антиправительственного протеста в столице Кении.
Экоактивистка Грета Тунберг перед началом пресс-конференции в Бонне, Германия.
Лондонцы охлаждаются в бассейне с прозрачным дном в жаркий июньский день.