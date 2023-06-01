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14 июня 2023 5:55

Картинки дня: 14 июня 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Вооруженный палестинец скрывается от израильских солдат во время рейда.

Вооруженный палестинец скрывается от израильских солдат во время рейда.

Президент России Владимир Путин встретился с военкорами и ответил на вопросы о ходе СВО.

Президент России Владимир Путин встретился с военкорами и ответил на вопросы о ходе СВО.

Сторонник экс-президента США Дональда Трампа поддерживает своего кумира в день начала судебного процесса.

Сторонник экс-президента США Дональда Трампа поддерживает своего кумира в день начала судебного процесса.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси общается с журналистами в Киеве.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси общается с журналистами в Киеве.

Власти Индии в ожидании тайфуна "Файлин" эвакуировали около миллиона человек.

Власти Индии в ожидании тайфуна "Файлин" эвакуировали около миллиона человек.

Полицейский пытается арестовать участника уличного антиправительственного протеста в столице Кении.

Полицейский пытается арестовать участника уличного антиправительственного протеста в столице Кении.

Экоактивистка Грета Тунберг перед началом пресс-конференции в Бонне, Германия.

Экоактивистка Грета Тунберг перед началом пресс-конференции в Бонне, Германия.

Лондонцы охлаждаются в бассейне с прозрачным дном в жаркий июньский день.

Лондонцы охлаждаются в бассейне с прозрачным дном в жаркий июньский день.