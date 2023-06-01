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14 июня 2023 17:16

Тренировка кинологических расчетов отряда «Центроспас» МЧС России

Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Тренировка кинологических расчетов отряда «Центроспас» МЧС России

Тренировка кинологических расчетов отряда «Центроспас» МЧС России