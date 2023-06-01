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15 июня 2023 7:04

Картинки дня: 15 июня 2023 года, четверг

В Италии прошли похороны экс-премьера страны Сильвио Берлускони.

В Италии прошли похороны экс-премьера страны Сильвио Берлускони.

Специалист осматривает партию изумрудов в Боготе, Боливия.

Специалист осматривает партию изумрудов в Боготе, Боливия.

В Ростове-на-Дону прошло первое заседание по делу участников запрещённого в России националистического батальона «Азов».

В Ростове-на-Дону прошло первое заседание по делу участников запрещённого в России националистического батальона «Азов».

Работа производства бронежилетов для нужд СВО в Симферополе, Крым.

Работа производства бронежилетов для нужд СВО в Симферополе, Крым.

Нелегалы отдыхают после опасного путешествия на борту греческого спасательного судна.

Нелегалы отдыхают после опасного путешествия на борту греческого спасательного судна.

Массовый протест таксистов в Барселоне против новых правил перевозки пассажиров.

Массовый протест таксистов в Барселоне против новых правил перевозки пассажиров.

В Санкт-Петербурге открылся ПМЭФ-2023.

В Санкт-Петербурге открылся ПМЭФ-2023.

Экс-президент США Дональд Трамп демонстрирует ободряющий жест после обращения по теме предъявленных обвинений.

Экс-президент США Дональд Трамп демонстрирует ободряющий жест после обращения по теме предъявленных обвинений.