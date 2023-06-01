Картинки дня: 15 июня 2023 года, четверг

В Италии прошли похороны экс-премьера страны Сильвио Берлускони.
Специалист осматривает партию изумрудов в Боготе, Боливия.
В Ростове-на-Дону прошло первое заседание по делу участников запрещённого в России националистического батальона «Азов».
Работа производства бронежилетов для нужд СВО в Симферополе, Крым.
Нелегалы отдыхают после опасного путешествия на борту греческого спасательного судна.
Массовый протест таксистов в Барселоне против новых правил перевозки пассажиров.
В Санкт-Петербурге открылся ПМЭФ-2023.
Экс-президент США Дональд Трамп демонстрирует ободряющий жест после обращения по теме предъявленных обвинений.