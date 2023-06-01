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15 июня 2023 7:04

Первый день работы международного экономического форума ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге

Юлия ПЫХАЛОВА
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА