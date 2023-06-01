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16 июня 2023 8:02

Картинки дня: 16 июня 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Фермерское поле на севере Франции поливают водой из-за затянувшейся засухи.

Фермерское поле на севере Франции поливают водой из-за затянувшейся засухи.

Тушение лесного пожара на окраинах Иерусалима.

Тушение лесного пожара на окраинах Иерусалима.

Владимир Путин провел переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном в Кремле.

Владимир Путин провел переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном в Кремле.

Блогер Vitus "V" Spehar обсуждает новости со своими подписчиками в соцсети Тик-Ток.

Блогер Vitus "V" Spehar обсуждает новости со своими подписчиками в соцсети Тик-Ток.

Король Норвегии Харальд споткнулся о ступеньку во время визита в Копенгаген.

Король Норвегии Харальд споткнулся о ступеньку во время визита в Копенгаген.

Армия Южной Кореи совместно с силами США начала крупномасштабные военные учения.

Армия Южной Кореи совместно с силами США начала крупномасштабные военные учения.

Фанаты тяжелого рока на фестивале в Дании.

Фанаты тяжелого рока на фестивале в Дании.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак побывал на рейде миграционной службы в одном из районов Лондона.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак побывал на рейде миграционной службы в одном из районов Лондона.

Ученые обнаружили неподалеку от столицы Перу мумию, которой насчитывается порядка трех тысяч лет.

Ученые обнаружили неподалеку от столицы Перу мумию, которой насчитывается порядка трех тысяч лет.