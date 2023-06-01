Картинки дня: 16 июня 2023 года, пятница

Фермерское поле на севере Франции поливают водой из-за затянувшейся засухи.
Тушение лесного пожара на окраинах Иерусалима.
Владимир Путин провел переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном в Кремле.
Блогер Vitus "V" Spehar обсуждает новости со своими подписчиками в соцсети Тик-Ток.
Король Норвегии Харальд споткнулся о ступеньку во время визита в Копенгаген.
Армия Южной Кореи совместно с силами США начала крупномасштабные военные учения.
Фанаты тяжелого рока на фестивале в Дании.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак побывал на рейде миграционной службы в одном из районов Лондона.
Ученые обнаружили неподалеку от столицы Перу мумию, которой насчитывается порядка трех тысяч лет.