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17 июня 2023 9:26

Картинки дня: 17 июня 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Неделя мужской моды начала свою работу в Милане

Неделя мужской моды начала свою работу в Милане

Картина в стиле лэнд-арт, изображающая выброшенную пластиковую бутылку, на берегу Женевского озера

Картина в стиле лэнд-арт, изображающая выброшенную пластиковую бутылку, на берегу Женевского озера

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Международные соревнования по хай-дайвингу прошли в Париже

Международные соревнования по хай-дайвингу прошли в Париже

Южнокорейские военные обнаружили в Желтом море обломки северокорейской ракеты

Южнокорейские военные обнаружили в Желтом море обломки северокорейской ракеты

Последствия наводнения, вызванного проливными дождями, в Пакистане

Последствия наводнения, вызванного проливными дождями, в Пакистане

Уличный танцор в Санкт-Петербурге

Уличный танцор в Санкт-Петербурге

Завершаются военно-морские учения НАТО Baltops 23 в Прибалтике

Завершаются военно-морские учения НАТО Baltops 23 в Прибалтике