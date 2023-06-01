Картинки дня: 17 июня 2023 года, суббота

Неделя мужской моды начала свою работу в Милане
Картина в стиле лэнд-арт, изображающая выброшенную пластиковую бутылку, на берегу Женевского озера
Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Международные соревнования по хай-дайвингу прошли в Париже
Южнокорейские военные обнаружили в Желтом море обломки северокорейской ракеты
Последствия наводнения, вызванного проливными дождями, в Пакистане
Уличный танцор в Санкт-Петербурге
Завершаются военно-морские учения НАТО Baltops 23 в Прибалтике