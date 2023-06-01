Картинки дня: 18 июня 2023 года, воскресенье

Парапланеристы летают на фоне Египетских пирамид в Гизе
Паром со 120 пассажирами на борту загорелся в море на Филиппинах
Парад русалок состоялся в Нью-Йорке
Бразильцы провели марш в поддержку декриминализации каннабиса в Сан-Паулу
Флаги России, СССР и Российской Империи подняли над Финским заливом в Санкт-Петербурге
Около семи торнадо прошли по территории США в последние дни. Самый сильный зарегистрирован в штате Техас, где три человека погибли и около 100 пострадали
Встреча президента России Владимира Путина и президента ЮАР Рамапоса состоялась в Санкт-Петербурге
Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла