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18 июня 2023 10:04

Картинки дня: 18 июня 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Парапланеристы летают на фоне Египетских пирамид в Гизе

Парапланеристы летают на фоне Египетских пирамид в Гизе

Паром со 120 пассажирами на борту загорелся в море на Филиппинах

Паром со 120 пассажирами на борту загорелся в море на Филиппинах

Парад русалок состоялся в Нью-Йорке

Парад русалок состоялся в Нью-Йорке

Бразильцы провели марш в поддержку декриминализации каннабиса в Сан-Паулу

Бразильцы провели марш в поддержку декриминализации каннабиса в Сан-Паулу

Флаги России, СССР и Российской Империи подняли над Финским заливом в Санкт-Петербурге

Флаги России, СССР и Российской Империи подняли над Финским заливом в Санкт-Петербурге

Около семи торнадо прошли по территории США в последние дни. Самый сильный зарегистрирован в штате Техас, где три человека погибли и около 100 пострадали

Около семи торнадо прошли по территории США в последние дни. Самый сильный зарегистрирован в штате Техас, где три человека погибли и около 100 пострадали

Встреча президента России Владимира Путина и президента ЮАР Рамапоса состоялась в Санкт-Петербурге

Встреча президента России Владимира Путина и президента ЮАР Рамапоса состоялась в Санкт-Петербурге

Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла

Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла