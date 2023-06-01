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18 июня 2023 15:58

В Москву пришла летняя жара

Иван МАКЕЕВ
В Москву пришла летняя жара

В Москву пришла летняя жара