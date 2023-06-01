Картинки дня: 20 июня 2023 года, вторник

Экоактивистка Грета Тунберг была задержана на акции протеста в Мальмё
Парижский авиасалон продолжает свою работу в Ле Бурже
Дети спасаются от жары в Техасе
Мировая премьера фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" прошла в Риме
Дизайнер Джорджио Армани на показе коллекции Giorgio Armani весна-лето 2024 на Неделе мужской моды в Милане
Шторм у берегов Южной Африки
Гвардеец упал в обморок на церемонии вручения ордена Подвязки в Виндзорском замке
По меньшей мере трое палестинцев погибли в ходе рейда израильской армии в городе Дженин