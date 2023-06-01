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20 июня 2023 9:01

Картинки дня: 20 июня 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Экоактивистка Грета Тунберг была задержана на акции протеста в Мальмё

Экоактивистка Грета Тунберг была задержана на акции протеста в Мальмё

Парижский авиасалон продолжает свою работу в Ле Бурже

Парижский авиасалон продолжает свою работу в Ле Бурже

Дети спасаются от жары в Техасе

Дети спасаются от жары в Техасе

Мировая премьера фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" прошла в Риме

Мировая премьера фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" прошла в Риме

Дизайнер Джорджио Армани на показе коллекции Giorgio Armani весна-лето 2024 на Неделе мужской моды в Милане

Дизайнер Джорджио Армани на показе коллекции Giorgio Armani весна-лето 2024 на Неделе мужской моды в Милане

Шторм у берегов Южной Африки

Шторм у берегов Южной Африки

Гвардеец упал в обморок на церемонии вручения ордена Подвязки в Виндзорском замке

Гвардеец упал в обморок на церемонии вручения ордена Подвязки в Виндзорском замке

По меньшей мере трое палестинцев погибли в ходе рейда израильской армии в городе Дженин

По меньшей мере трое палестинцев погибли в ходе рейда израильской армии в городе Дженин