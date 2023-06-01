Картинки дня: 21 июня 2023 года, среда

Неделя мужской моды открылась в Париже
Закат во Франции
День летнего солнцестояния отметили у английского стоунхеджа
Массовая практика в международный День йоги в Малайзии
Анастасия Потапова добыла волевую победу в матче первого круга травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме с украинкой Мартой Костюк
В Атлантическом океане третьи сутки продолжаются поиски батискафа «Титан»
Визит короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы в Бельгию
Президент России Владимир Путин запустил электротрамваи по Москве-реке
Цветение маков во Франции