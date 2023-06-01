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21 июня 2023 10:53

Картинки дня: 21 июня 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Неделя мужской моды открылась в Париже

Неделя мужской моды открылась в Париже

Закат во Франции

Закат во Франции

День летнего солнцестояния отметили у английского стоунхеджа

День летнего солнцестояния отметили у английского стоунхеджа

Массовая практика в международный День йоги в Малайзии

Массовая практика в международный День йоги в Малайзии

Анастасия Потапова добыла волевую победу в матче первого круга травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме с украинкой Мартой Костюк

Анастасия Потапова добыла волевую победу в матче первого круга травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме с украинкой Мартой Костюк

В Атлантическом океане третьи сутки продолжаются поиски батискафа «Титан»

В Атлантическом океане третьи сутки продолжаются поиски батискафа «Титан»

Визит короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы в Бельгию

Визит короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы в Бельгию

Президент России Владимир Путин запустил электротрамваи по Москве-реке

Президент России Владимир Путин запустил электротрамваи по Москве-реке

Цветение маков во Франции

Цветение маков во Франции