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22 июня 2023 9:08

Картинки дня: 22 июня 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Ежегодный музыкальный фестиваль "Гластонбери" открылся в Англии

Ежегодный музыкальный фестиваль "Гластонбери" открылся в Англии

Праздник драконьих лодок отметили в Гонконге

Праздник драконьих лодок отметили в Гонконге

Гроза над футбольным стадионом в Колорадо

Гроза над футбольным стадионом в Колорадо

В центре Парижа после взрыва газа обрушилось здание

В центре Парижа после взрыва газа обрушилось здание

Праздник летнего солнцестояния отметили в Македонии

Праздник летнего солнцестояния отметили в Македонии

Не менее 41 заключенной погибли в результате столкновений в тюрьме для женщин в Гондурасе

Не менее 41 заключенной погибли в результате столкновений в тюрьме для женщин в Гондурасе

Президент Владимир Путин во время встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений в Большом Кремлевском дворце

Президент Владимир Путин во время встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений в Большом Кремлевском дворце

Жаркая погода установилась в Пакистане

Жаркая погода установилась в Пакистане