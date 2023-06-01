Картинки дня: 22 июня 2023 года, четверг

Ежегодный музыкальный фестиваль "Гластонбери" открылся в Англии
Праздник драконьих лодок отметили в Гонконге
Гроза над футбольным стадионом в Колорадо
В центре Парижа после взрыва газа обрушилось здание
Праздник летнего солнцестояния отметили в Македонии
Не менее 41 заключенной погибли в результате столкновений в тюрьме для женщин в Гондурасе
Президент Владимир Путин во время встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений в Большом Кремлевском дворце
Жаркая погода установилась в Пакистане