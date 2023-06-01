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24 июня 2023 14:11

Картинки дня: 24 июня 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Паломники молятся во время посещения горы Джабаль аль-Нур в священном городе Мекка, Саудовская Аравия

Паломники молятся во время посещения горы Джабаль аль-Нур в священном городе Мекка, Саудовская Аравия

Коллекция весна-лето 2024 дизайнера Кима Джонса на Неделе мужской моды в Париже

Коллекция весна-лето 2024 дизайнера Кима Джонса на Неделе мужской моды в Париже

Победитель ежегодного конкурса самых уродливых собак в мире в Петалуме, Калифорния

Победитель ежегодного конкурса самых уродливых собак в мире в Петалуме, Калифорния

Репетиция «Золушки» в студии Английского национального балета в Лондоне

Репетиция «Золушки» в студии Английского национального балета в Лондоне

В Дании отметили день святого Ханса - аналог славянской ночи Ивана Купалы

В Дании отметили день святого Ханса - аналог славянской ночи Ивана Купалы

Турнир по гольфу Travelers Championship в Кромвеле, США

Турнир по гольфу Travelers Championship в Кромвеле, США

Европейские игры в Хожуве, Польша. Прыжки с шестом среди мужчин

Европейские игры в Хожуве, Польша. Прыжки с шестом среди мужчин

Затопленный в результате ливней мотель в Сантьяго, Чили

Затопленный в результате ливней мотель в Сантьяго, Чили

В Аскоте, неподалеку от Виндзора, стартовали традиционные Королевские скачки

В Аскоте, неподалеку от Виндзора, стартовали традиционные Королевские скачки