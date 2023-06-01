Картинки дня: 24 июня 2023 года, суббота

Паломники молятся во время посещения горы Джабаль аль-Нур в священном городе Мекка, Саудовская Аравия
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