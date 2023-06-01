Картинки дня: 25 июня 2023 года, воскресенье

Турнир по пляжному волейболу UK Beach Tour (UKBT) Northern Open в Бридлингтоне, Великобритания
Гитарист Guns N’ Roses Сол Хадсон (Слэш) выступает на фестивале Glastonbury Festival в Сомерсете, Великобритания
Показ коллекции весна-лето 2024 дизайнера Марин Серр на Неделе моды в Париже
Рынок жертвенных животных в преддверии праздника Курбан-Байрам в Карачи, Пакистан
Вечерняя прогулка по берегу Тигра в Багдаде, Ирак
13-летняя немецкая гимнастка с синдромом Дауна Аннабель Чех-Леффлер после участия во Всемирных играх Специальной Олимпиады-2023 в Берлине
В Виндзоре проходят самые знаменитые скачки Британии - Royal Аscot
Сторонники и противники абортов на митинге у Верховного суда США в Вашингтоне
В Греции стартовали парламентские выборы