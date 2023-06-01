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25 июня 2023 13:10

Картинки дня: 25 июня 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Турнир по пляжному волейболу UK Beach Tour (UKBT) Northern Open в Бридлингтоне, Великобритания

Турнир по пляжному волейболу UK Beach Tour (UKBT) Northern Open в Бридлингтоне, Великобритания

Гитарист Guns N’ Roses Сол Хадсон (Слэш) выступает на фестивале Glastonbury Festival в Сомерсете, Великобритания

Гитарист Guns N’ Roses Сол Хадсон (Слэш) выступает на фестивале Glastonbury Festival в Сомерсете, Великобритания

Показ коллекции весна-лето 2024 дизайнера Марин Серр на Неделе моды в Париже

Показ коллекции весна-лето 2024 дизайнера Марин Серр на Неделе моды в Париже

Рынок жертвенных животных в преддверии праздника Курбан-Байрам в Карачи, Пакистан

Рынок жертвенных животных в преддверии праздника Курбан-Байрам в Карачи, Пакистан

Вечерняя прогулка по берегу Тигра в Багдаде, Ирак

Вечерняя прогулка по берегу Тигра в Багдаде, Ирак

13-летняя немецкая гимнастка с синдромом Дауна Аннабель Чех-Леффлер после участия во Всемирных играх Специальной Олимпиады-2023 в Берлине

13-летняя немецкая гимнастка с синдромом Дауна Аннабель Чех-Леффлер после участия во Всемирных играх Специальной Олимпиады-2023 в Берлине

В Виндзоре проходят самые знаменитые скачки Британии - Royal Аscot

В Виндзоре проходят самые знаменитые скачки Британии - Royal Аscot

Сторонники и противники абортов на митинге у Верховного суда США в Вашингтоне

Сторонники и противники абортов на митинге у Верховного суда США в Вашингтоне

В Греции стартовали парламентские выборы

В Греции стартовали парламентские выборы