Картинки дня: 26 июня 2023 года, понедельник

Мотогонщик выталкивает поврежденный мотоцикл во время этапа серии MotoGP в Нидерландах.
Актриса Марго Робби на фотосессии перед премьерой фильма "Барби".
Экс-премьер Греции Кириякос Мицотакис выступает перед сторонниками на предвыборном митинге.
Сборная Италии стала победительницей командного чемпионата Европы по лёгкой атлетике.
Работа мастера с вышивкой на кисве в Каире, Египет. Кисва - это полотно из чёрного шелка с узором золотыми нитями, покрывающее стены Каабы, мусульманской святыни в Мекке.
В Лондоне состоялся выставочный матч главной бейсбольной лиги Америки между "Чикаго Кабс" и "Сент-Луис Кардиналс".
Теннисисты Александр Бублик и Андрей Рублев после финального поединка АТР в Галле.
Байкеры Бангкока выстроились на стадионе, чтобы поздравить короля Таиланда с предстоящим днем рождения.