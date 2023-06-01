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26 июня 2023 6:35

Картинки дня: 26 июня 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Мотогонщик выталкивает поврежденный мотоцикл во время этапа серии MotoGP в Нидерландах.

Мотогонщик выталкивает поврежденный мотоцикл во время этапа серии MotoGP в Нидерландах.

Актриса Марго Робби на фотосессии перед премьерой фильма "Барби".

Актриса Марго Робби на фотосессии перед премьерой фильма "Барби".

Экс-премьер Греции Кириякос Мицотакис выступает перед сторонниками на предвыборном митинге.

Экс-премьер Греции Кириякос Мицотакис выступает перед сторонниками на предвыборном митинге.

Сборная Италии стала победительницей командного чемпионата Европы по лёгкой атлетике.

Сборная Италии стала победительницей командного чемпионата Европы по лёгкой атлетике.

Работа мастера с вышивкой на кисве в Каире, Египет. Кисва - это полотно из чёрного шелка с узором золотыми нитями, покрывающее стены Каабы, мусульманской святыни в Мекке.

Работа мастера с вышивкой на кисве в Каире, Египет. Кисва - это полотно из чёрного шелка с узором золотыми нитями, покрывающее стены Каабы, мусульманской святыни в Мекке.

В Лондоне состоялся выставочный матч главной бейсбольной лиги Америки между "Чикаго Кабс" и "Сент-Луис Кардиналс".

В Лондоне состоялся выставочный матч главной бейсбольной лиги Америки между "Чикаго Кабс" и "Сент-Луис Кардиналс".

Теннисисты Александр Бублик и Андрей Рублев после финального поединка АТР в Галле.

Теннисисты Александр Бублик и Андрей Рублев после финального поединка АТР в Галле.

Байкеры Бангкока выстроились на стадионе, чтобы поздравить короля Таиланда с предстоящим днем рождения.

Байкеры Бангкока выстроились на стадионе, чтобы поздравить короля Таиланда с предстоящим днем рождения.