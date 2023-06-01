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27 июня 2023 6:04

Картинки дня: 27 июня 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Ростки кукурузы на сухих полях Франции в дни продолжительной засухи.

Ростки кукурузы на сухих полях Франции в дни продолжительной засухи.

Японский изобретатель демонстрирует искусственные руки на выставке в Токио.

Японский изобретатель демонстрирует искусственные руки на выставке в Токио.

Мусульманские паломники на Горе Милости в Мекке.

Мусульманские паломники на Горе Милости в Мекке.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис выступает на предвыборном мероприятии в Техасе.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис выступает на предвыборном мероприятии в Техасе.

ладимир Путин поздно вечером в понедельник провел совещание с членами Совбеза РФ.

ладимир Путин поздно вечером в понедельник провел совещание с членами Совбеза РФ.

Военные Гондураса демонстрируют журналистам оружие, изъятое во время подавления бунта в одной из тюрем страны.

Военные Гондураса демонстрируют журналистам оружие, изъятое во время подавления бунта в одной из тюрем страны.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Донбассе.

Жители Берлина передвигаются по затопленным улицам после сильного ливня.

Жители Берлина передвигаются по затопленным улицам после сильного ливня.