Картинки дня: 27 июня 2023 года, вторник

Ростки кукурузы на сухих полях Франции в дни продолжительной засухи.
Японский изобретатель демонстрирует искусственные руки на выставке в Токио.
Мусульманские паломники на Горе Милости в Мекке.
Губернатор Флориды Рон ДеСантис выступает на предвыборном мероприятии в Техасе.
ладимир Путин поздно вечером в понедельник провел совещание с членами Совбеза РФ.
Военные Гондураса демонстрируют журналистам оружие, изъятое во время подавления бунта в одной из тюрем страны.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Донбассе.
Жители Берлина передвигаются по затопленным улицам после сильного ливня.