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27 июня 2023 11:57

Выступление президента РФ Владимира Путина перед подразделениями силовых ведомств в Кремле

Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Выступление президента РФ Владимира Путина перед подразделениями силовых ведомств в Кремле

Выступление президента РФ Владимира Путина перед подразделениями силовых ведомств в Кремле

Выступление президента РФ Владимира Путина перед подразделениями силовых ведомств в Кремле

Выступление президента РФ Владимира Путина перед подразделениями силовых ведомств в Кремле

Выступление президента РФ Владимира Путина перед подразделениями силовых ведомств в Кремле

Выступление президента РФ Владимира Путина перед подразделениями силовых ведомств в Кремле

Выступление президента РФ Владимира Путина перед подразделениями силовых ведомств в Кремле

Выступление президента РФ Владимира Путина перед подразделениями силовых ведомств в Кремле

Выступление президента РФ Владимира Путина перед подразделениями силовых ведомств в Кремле

Выступление президента РФ Владимира Путина перед подразделениями силовых ведомств в Кремле

Выступление президента РФ Владимира Путина перед подразделениями силовых ведомств в Кремле

Выступление президента РФ Владимира Путина перед подразделениями силовых ведомств в Кремле

Выступление президента РФ Владимира Путина перед подразделениями силовых ведомств в Кремле

Выступление президента РФ Владимира Путина перед подразделениями силовых ведомств в Кремле

Выступление президента РФ Владимира Путина перед подразделениями силовых ведомств в Кремле

Выступление президента РФ Владимира Путина перед подразделениями силовых ведомств в Кремле

Выступление президента РФ Владимира Путина перед подразделениями силовых ведомств в Кремле

Выступление президента РФ Владимира Путина перед подразделениями силовых ведомств в Кремле

Выступление президента РФ Владимира Путина перед подразделениями силовых ведомств в Кремле

Выступление президента РФ Владимира Путина перед подразделениями силовых ведомств в Кремле